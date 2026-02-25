Ligue Des Cadets De L'air Du Canada - Escadron 518 Rosemont

Ligue Des Cadets De L'air Du Canada - Escadron 518 Rosemont

<strong>Boutique - Escadron 518</strong>

Official Coin
Official Coin
$25

Official coin of squadron 518 Rosemont.

Jeton (Coin) officiel + Livraison à domicile
Jeton (Coin) officiel + Livraison à domicile
$30

Coin officiel de l'escadron 518 Rosemont.

Livré directement à votre domicile.

Crest brodé
Crest brodé
$5

Crest officiel de l'escadron 518 Rosemont

Nametag (Plaquette d'identification)
Nametag (Plaquette d'identification)
Nametag (Plaquette d'identification)
Nametag (Plaquette d'identification)
$5

Détails du produit


* Cet article doit faire l'objet d'une commande séparée pour permettre le suivi de son expédition.


* Les commandes seront regroupées et expédiées dès qu'il y aura au moins une dizaine de commande de nametag (plaquette d'identification) à traiter.

Stylo
Stylo
$5

Stylo officiel avec logo imprimé.

Jeton (Coin) officiel - 75e anniversaire
Jeton (Coin) officiel - 75e anniversaire
$25

Jeton (Coin) officiel de l'escadron 518 Rosemont - 75e anniversaire

Épinglette officielle - 75e anniversaire
Épinglette officielle - 75e anniversaire
$15

Épinglette officielle de l'escadron 518 Rosemont - 75e anniversaire

