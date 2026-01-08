<span>Boutique Fédération Nourri-Source</span>

Offered by
About this shop
Published by the Nourri-Source Federation, the Petit Nourri-Source is a comprehensive and practical reference guide on breastfeeding. It provides all the necessary information to better understand breastfeeding and the different issues that may arise.
Un t-shirt conçu pour la fédération Nourri-Source.
Suite à un concours, nous avons trouvé une phrase qui représente tout ce qu’apporte l’allaitement au delà du lait.
Fait dans un tissu biologique fabriqué au Québec, nous espérons qu’il vous plaira autant que nous avons aimé le créer pour vous.
Livre pour enfants – Premiers lecteurs – français-anglais
Normaliser l’allaitement par une belle aventure en famille.
1 livre pour vous – 1 livre à offrir à une école, garderie ou bibliothèque inclus les frais de port
1 livre pour vous – 1 livre à offrir à une école, garderie ou bibliothèque inclus les frais de port
Version digitale
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!