Boutique Fondation Se Reconstruire

Un sac "fourre-tout" spacieux en coton. Respectueux de l'environnement et réutilisables, ces sacs sont parfaits pour les courses légères ou pour transporter quelques essentiels. Les sacs fourre-tout en toile de coton sont un excellent cadeau pratique pour vos proches.
Conçus pour être utilisés sur une prothèse, un complément mammaire ou bien directement sur la peau lors d’une reconstruction mammaire dans l’attente de la reconstruction de l’aréole et du mamelon ou comme solution permanente.
Café 100% Arabica, assemblage bordeaux. Torréfaction noir/mi-noir. (340g). fait à Montréal
Photos d'une passionnée, cartes faites à la main.
Format sacoche, avec miroir intégré. De la Fondation Garde tes cheveux.
Livre de Sophie Reis. Un cancer en cadeau : Apprendre, comprendre et s'outiller pour agir. LE guide de référence le plus complet pour comprendre et prendre part à l'action« Nous pouvons nous aussi être spécialistes de notre santé et faire partie intégrante de notre équipe de soins."
Même prix qu'en librairie, 15$/livre vendu remis à notre Fondation 💛
Livre de Geneviève Patry et Karyne Plouffe proposant des récits d'espoir, de résilience, d'humanité et de relations uniques.
Livre de Geneviève Patry et Karyne Plouffe proposant plusieurs nouveaux récits.
