Fondation Se Reconstruire

Offered by

Fondation Se Reconstruire

About this shop

Boutique Fondation Se Reconstruire

Sac Se Reconstruire item
Sac Se Reconstruire
$20

Un sac "fourre-tout" spacieux en coton. Respectueux de l'environnement et réutilisables, ces sacs sont parfaits pour les courses légères ou pour transporter quelques essentiels. Les sacs fourre-tout en toile de coton sont un excellent cadeau pratique pour vos proches.

Mamelons en silicone (foncé) item
Mamelons en silicone (foncé)
$60

Conçus pour être utilisés sur une prothèse, un complément mammaire ou bien directement sur la peau lors d’une reconstruction mammaire dans l’attente de la reconstruction de l’aréole et du mamelon ou comme solution permanente.

Mamelons en silicone (bronzé) item
Mamelons en silicone (bronzé)
$60

Conçus pour être utilisés sur une prothèse, un complément mammaire ou bien directement sur la peau lors d’une reconstruction mammaire dans l’attente de la reconstruction de l’aréole et du mamelon ou comme solution permanente.

Mamelons en silicone (amande) item
Mamelons en silicone (amande)
$60

Conçus pour être utilisés sur une prothèse, un complément mammaire ou bien directement sur la peau lors d’une reconstruction mammaire dans l’attente de la reconstruction de l’aréole et du mamelon ou comme solution permanente.

Mamelons en silicone (ivoire) item
Mamelons en silicone (ivoire)
$60

Conçus pour être utilisés sur une prothèse, un complément mammaire ou bien directement sur la peau lors d’une reconstruction mammaire dans l’attente de la reconstruction de l’aréole et du mamelon ou comme solution permanente.

Café biologique Se Reconstruire item
Café biologique Se Reconstruire
$20

Café 100% Arabica, assemblage bordeaux. Torréfaction noir/mi-noir. (340g). fait à Montréal

Stylo Se Reconstruire item
Stylo Se Reconstruire
$2.50
Carte item
Carte item
Carte item
Carte
$10

Photos d'une passionnée, cartes faites à la main.

Brosse à cheveux item
Brosse à cheveux
$5

Format sacoche, avec miroir intégré. De la Fondation Garde tes cheveux.

Un cancer en cadeau item
Un cancer en cadeau
$40

Livre de Sophie Reis. Un cancer en cadeau : Apprendre, comprendre et s'outiller pour agir. LE guide de référence le plus complet pour comprendre et prendre part à l'action« Nous pouvons nous aussi être spécialistes de notre santé et faire partie intégrante de notre équipe de soins."

Même prix qu'en librairie, 15$/livre vendu remis à notre Fondation 💛

25 nuances de rose item
25 nuances de rose
$25

Livre de Geneviève Patry et Karyne Plouffe proposant des récits d'espoir, de résilience, d'humanité et de relations uniques.

26 nouvelles nuances de rose item
26 nouvelles nuances de rose
$25

Livre de Geneviève Patry et Karyne Plouffe proposant plusieurs nouveaux récits.

Add a donation for Fondation Se Reconstruire

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!