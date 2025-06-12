Boutique Fondation Se Reconstruire

Livre de Sophie Reis. Un cancer en cadeau : Apprendre, comprendre et s'outiller pour agir. LE guide de référence le plus complet pour comprendre et prendre part à l'action« Nous pouvons nous aussi être spécialistes de notre santé et faire partie intégrante de notre équipe de soins."

Même prix qu'en librairie, 15$/livre vendu remis à notre Fondation 💛