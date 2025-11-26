Boutique MARDI JE DONNE

Offered by
Parce que le plaisir de danser ne connaît pas de limites, Bouge de là a publié le volume 2 de son célèbre jeu ! Avec 26 nouvelles activités pour bouger et s'amuser ensemble, le Volume 2 est indépendant et complémentaire du jeu original.
Un abécédaire ludique pour s’exprimer par le mouvement et découvrir la danse, pour les 4 ans et +. Facile à utiliser, ce jeu de cartes ludique et créatif est l’occasion idéale pour faire entrer la danse dans la vie de vos enfants.
Contenu de la boîte du jeu réédité (2020) :
• 26 cartes à danser + 2 nouvelles cartes
• 1 carte joker
• mode d’emploi
• codes d’accès aux compléments numériques (26 capsules vidéo et trame sonore de 29 pistes musicales)
• affiche 12 po x 18 po
• balloune
• 2 tatouages temporaires
• plein de fous rires
