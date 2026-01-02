Offered by

Performance Synchro

About this shop

Boutique Perfo

Camisole
$20

Élément obligatoire pour le national mais disponible pour tous.

Casque de bain CLUB (bleu avec logo)
$15

Obligatoire (tous)

Casque de bain CLUB (blanc avec logo)
$15

Obligatoire (national seulement)

Casque de bain (blanc SANS logo)
$12

Obligatoire (provincial seulement)

Vêtement du club (chandail manche courte)
$60

Obligatoire (tous)

Maillot bleu JOLYN (National)
$120

Obligatoire (national seulement)

Exclusif au national

Planches aquatiques rigides
$18

Obligatoire (tous)

Pince-nez (Speedo)
$9
Pince-nez (régulier)
$5
Pince-nez (TYR)
$8
Pull Buoy
$8
Tubbing
$15
Vêtement du club (veste)
$110

Obligatoire (tous)

Casque de bain (noir)
$12

Non obligatoire

Vêtement du club (hoodie - ADULTE)
$46
Vêtement du club (hoodie - ENFANT)
$46
Vêtement du club (hoodie - SPORTS-ÉTUDES)
$50

Réservé aux athlètes du Sports-Études

Vêtement du club (t-shirt FEMME NON-ATHLÈTE)
$25

Pour parents et amis souhaitant soutenir le club

Vêtement du club (t-shirt HOMME NON-ATHLÈTE)
$25

Pour parents et amis souhaitant soutenir le club

Lunettes blanches (SPEEDO)
$20

Entraînement seulement

Non admissible en compétition

Lunettes noires (SPEEDO)
$30

Admissible en compétition

Vêtement du club (Parka)
$140

Non obligatoire - athlète seulement

Broderie du nom manche droite non inclus

Broderie du logo du club non inclus

Vêtement du club (Parka - broderie logo du club)
$15

Parka vendu séparément

Vêtement du club (Parka - broderie nom athlète)
$10

Broderie appliqués sur la manche droite

Sac à dos de natation (Speedo)
$80

Broderie logo du club non inclus

Sac à dos de natation (Broderie logo du club)
$15
Add a donation for Performance Synchro

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!