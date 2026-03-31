Brampton Caledon Community Living Golf Tournament Fundraiser 2026

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Single Golfer Includes:
1 Golfer + Cart
Continental breakfast
Lunch
Foursome Includes:
Four golfers + cart
Four X continental breakfast
Four X lunch
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