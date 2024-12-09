Brant Rod and Gun Club's Monthly 50/50 draw

$5 for 10 chances
$10 for 30 chances
$20 for 75 chances
$50 for 200 chances
$75 for 400 chances
$100 for 800 chances

