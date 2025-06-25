BREAKING THE SILENCE NETWORK (BTS) 2025 Annual Gathering: Rooted in Resistance, Growing in Solidarity

Tatamagouche Centre

259 Loop Route 6 Tatamagouche, NS B0K 1V0

All weekend, meals & single lodging
$405
All weekend, meals & double lodging
$320
All weekend commuter, meals without breakfast, no lodging
$195
Saturday only
$125

Day rate; snacks, lunch, dinner, (no breakfast, no lodging)

Saturday Meals only Child under 12
$48.75

Meals Saturday: no breakfast, snack, lunch, snack, dinner

All weekend Child under 12
$100

For kids all weekend. Shared lodging, all meals

Janette & Beth
$232.05

Special Ticket. Not Friday night, no breakfast Saturday but all meals onward and lodging shared Sat night.

Linda
$202.05

Special Ticket for Linda. Friday night double and Saturday all meals.

Childcare Providers
$240

Chidcare Providers. Fri/Sat $124.10 and meals $115

Sheena and Kids
$297

Special ticket for Sheena and her 2 kids

Moira and kids
$455

Special ticket for Moira and her 2 kids. They will be camping.

Maya
$202.05

Special Ticket for Maya. Friday night double and Saturday all meals.

Add a donation for Tatamagouche Centre

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!