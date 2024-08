Kingston CCA-AFC Cat Show

Saturday 9-4:30pm

Sunday 9-4:30pm





Come out and see the world of cat showing! Many purebred cats, domestics and rescues will be competing to be the best of the best. Different vendors will be on site selling some amazing products. Come for an hour, or for the day! We will be happy to have you there.





Samedi 9:00 - 16:30 H

Dimanche 9:00 - 16:30 H





Découvrez le monde des expositions félines ! De nombreux chats de race, domestiques ainsi que des chats de refuges seront en compétition pour gagner. Différents vendeurs seront sur place pour vendre des produits uniques. Venez pour une heure, ou pour la journée ! Nous serons heureux de vous y accueillir