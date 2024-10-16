eventClosed

Tom & Marj: A Retrospective

491 2 Ave, Fernie, BC V0B 1M0, Canada

M001 item
M001
CA$75

Marjorie Foran - 47.5" X 34"
T002 item
T002
CA$75

Tom Foran - 11"x15"
T003 item
T003
CA$75

Tom Foran - 16.5" X 20.75"
T004 item
T004
CA$75

Tom Foran - 29" X 22.25"
T005 item
T005
CA$75

Tom Foran - 25.25" X 23"
T006 item
T006
CA$75

Tom Foran - 21" X 28.75"
T007 item
T007
CA$75

Tom Foran - 26.5" X 20.5"
T008 item
T008
CA$75

Tom Foran - 26.75" X 21"
T009 item
T009
CA$75

Tom Foran - 22.5" X 21"
T010 item
T010
CA$75

Tom Foran - 22.75" X 25.25"
T011 item
T011
CA$80

Tom Foran - 25.5" x 22"
T012 item
T012
CA$75

Tom Foran - 26.5 X 20.5"
T013 item
T013
CA$75

Tom Foran - 26.25" X 20.5"
T014 item
T014
CA$75

Tom Foran - 26.5" X 20.5"
T015 item
T015
CA$75

Tom Foran - 24.5" X 21"
T016 item
T016
CA$75

Tom Foran - 28" X 23.5"
T017 item
T017
CA$75

Tom Foran - 24" X 21"
T018 item
T018
CA$75

Tom Foran - 22" X 28"
T019 item
T019
CA$75

Tom Foran - 21.75" X 17.25"
T020 item
T020
CA$75

Tom Foran - 21.75" X 17.25"
T021 item
T021
CA$75

Tom Foran - 21.75" X 17.25"
T022 item
T022
CA$75

Tom Foran - 25.25" X 23"
T023 item
T023
CA$75

Tom Foran - 25.5" X 23"
T024 item
T024
CA$75

Tom Foran - 29" X 22.25"
T025 item
T025
CA$75

Tom Foran - 25.25" X 23"
T026 item
T026
CA$75

Tom Foran - 20.5" X 28.25"
T027 item
T027
CA$75

Tom Foran - 35.25" X 28.25"
M028 item
M028
CA$75

Marjorie Foran - 35.25" X 27.5"
M029 item
M029
CA$75

Marjorie Foran - 36" X 27.75"
M030 item
M030
CA$75

Marjorie Foran - 41.25" X 30.5"
M031 item
M031
CA$75

Marjorie Foran - 43.25" X 31.5"
M032 item
M032
CA$75

Marjorie Foran - 43" X 31"
M033 item
M033
CA$75

Marjorie Foran - 41" X 29"
M034 item
M034
CA$75

Marjorie Foran - 44.25" X 31"
M035 item
M035
CA$75

Marjorie Foran - 40.5" X 29"
M036 item
M036
CA$75

Marjorie Foran - 41" X 30"
M037 item
M037
CA$75

Marjorie Foran - 42.5" X 31.5"
M038 item
M038
CA$75

Marjorie Foran - 41.5" X 30"
M039 item
M039
CA$75

Marjorie Foran - 42" X 31"
M040 item
M040
CA$75

Marjorie Foran - 42" X 30"
M041 item
M041
CA$75

Marjorie Foran - 41" X 31"
M042 item
M042
CA$75

Marjorie Foran - 41" X 30"
M043 item
M043
CA$75

Marjorie Foran - 43" X 31.5"
M044 item
M044
CA$75

Marjorie Foran - 42.5" X 31"
M045 item
M045
CA$75

Marjorie Foran - 41" X 30"
M046 item
M046
CA$75

Marjorie Foran - 33" X 45"
M047 item
M047
CA$75

Marjorie Foran - 37" X 31"
M048 item
M048
CA$75

Marjorie Foran - 40" X 30"
M049 item
M049
CA$75

Marjorie Foran - 40" X 30"
M050 item
M050
CA$75

Marjorie Foran - 37" X 30"
M051 item
M051
CA$75

Marjorie Foran - 39" X 31"
M052 item
M052
CA$75

Marjorie Foran - 38" X 30"
M053 item
M053
CA$75

Marjorie Foran - 43" X 31"
M054 item
M054
CA$75

Marjorie Foran - 50" X 40"
M055 item
M055
CA$75

Marjorie Foran - 40.5" X 30.5"
M056 item
M056
CA$75

Marjorie Foran - 41.75" X 36"
M057 item
M057
CA$75

Marjorie Foran - 50" X 36"
M058 item
M058
CA$75

Marjorie Foran - 50" X 31"
M059 item
M059
CA$75

Marjorie Foran - 49" X 38"
M060 item
M060
CA$75

Marjorie Foran - 40.5" X 28"
M061 item
M061
CA$75

Marjorie Foran - 52" X 38"
M062 item
M062
CA$75

Marjorie Foran - 51" X 39"
M063 item
M063
CA$75

Marjorie Foran - 49" X 36"
M064 item
M064
CA$75

Marjorie Foran - 50" X 40"
M065 item
M065
CA$75

Marjorie Foran - 53" X 41"
M066 item
M066
CA$75

Marjorie Foran - 70" X 36"
M067 item
M067
CA$75

Marjorie Foran - 42" X 31"
M068 item
M068
CA$75

Marjorie Foran - 52" X 40"
M069 item
M069
CA$75

Marjorie Foran - 51" X 39"
T070 item
T070
CA$75

Tom Foran - 25.25" X 22.75"
T071 item
T071
CA$75

Tom Foran - 26.25" X 20.5"
T072 item
T072
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T073 item
T073
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T074 item
T074
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T075 item
T075
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T076 item
T076
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T077 item
T077
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T078 item
T078
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T079 item
T079
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T080 item
T080
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T081 item
T081
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T082 item
T082
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T083 item
T083
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T084 item
T084
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T085 item
T085
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T086 item
T086
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T087 item
T087
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T088 item
T088
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T089 item
T089
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour
T090 item
T090
CA$50

Tom Foran - Unframed Watercolour

