Association étudiante du département de géographie de l'Université Laval

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About this event

<span>Cabane à sucre FFGG & Bio</span>

1925 Chem. Lambert

Saint-Nicolas, QC G7A 2N4, Canada

Members of AEGUL (Geography 1st) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Tire; Other cabin type amenities.

Members of AEFUEL (Forestry 1st) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Tire; Other cabin type amenities.

Members of AEGUL (Geomatics 1st) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Tire; Other cabin type amenities.

Members of ALEGG (Geography 2nd-3rd) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Tire; Other cabin type amenities.

Members of AFOR (Forestry 2nd-3rd) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Tire; Other cabin type amenities.

Members of AGREGE (Geomatics 2nd-3rd) - Admission
$28

Entry; Meal; Dessert; Drink; Other cabin-type amenities.

Members of AESBUL (Bio 1st) - Admission
$48

Entry; Meal; Dessert; Drink; Other cabin-type amenities.

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