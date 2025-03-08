Cabaret du 8 mars 2025 à Québec!

Ce billet permet d'assister gratuitement au Cabaret du 8 mars au Patro Laval, il a pour objectif d'assurer que l'argent n'est pas un obstacle à la participation. Cette soirée se veut un rassemblement festif pour toustes. (Soirée en non-mixité inclusive)
Billet régulier - Cabaret du 8 mars Patro Laval
$10
Ce billet donne accès au Cabaret du 8 mars au Patro Laval. Votre contribution permet de payer les frais de salle, d'alcool et autres dépenses encourues par nos bénévoles. Votre contribution fait la différence! (Soirée en non-mixité inclusive)
Billet engagé - Cabaret 8 mars Patro Laval
$20
Le billet engagé donne accès au Cabaret du 8 mars au Patro Laval, tout en contribuant à soutenir davantage l'organisation de la soirée. Votre contribution permet de payer les frais de salle, d'alcool et autres dépenses encourues par nos bénévoles. Votre contribution fait la différence! (Soirée en non-mixité inclusive)
