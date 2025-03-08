Cabaret du 8 mars 2025 à Québec!

Le billet engagé donne accès au Cabaret du 8 mars au Patro Laval, tout en contribuant à soutenir davantage l'organisation de la soirée. Votre contribution permet de payer les frais de salle, d'alcool et autres dépenses encourues par nos bénévoles. Votre contribution fait la différence! (Soirée en non-mixité inclusive)

