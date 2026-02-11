Hosted by
Ce billet donne accès au Cabaret féministe : en route vers le 8 mars ! Il participe aussi à soutenir davantage l'organisation de la soirée et les artistes du cabaret. Votre contribution permet de payer les frais de salle, d'alcool et autres dépenses encourues par nos bénévoles, et surtout, de payer nos artistes !! Votre contribution fait la différence! (Soirée en non-mixité inclusive)
Ce billet permet d'assister gratuitement au Cabaret féministe : en route vers le 8 mars ! Il a pour objectif d'assurer que l'argent n'est pas un obstacle à la participation. Cette soirée se veut un rassemblement festif pour toustes. (Soirée en non-mixité inclusive)
