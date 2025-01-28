Calgary Rocketry Club
Calgary Rocketry Club Memberships 2025
Family Membership
CA$45
A Family Membership includes membership benefits for up to two adults and all dependent children (under 18) residing at the same address.
Senior Membership
CA$35
A Senior Membership with Calgary Rocketry is designed for individuals aged 18.
Junior Membership
CA$15
A Junior Membership with Calgary Rocketry is for individuals under the age of 18.
