Camp Printemps Development 2026

Entraînement ouvert aux filles ayant évolué dans les catégories M5 ou M7 lors de la saison 2025-2026. Le programme est adapté à tous les niveaux, de débutante à avancée.





Le forfait comprend :

Total de 6 heures de glace (1h par semaine).

Un chandail d’entraînement Mistral inclus.

Tarif : 125 $ pour les 6 semaines.





Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14

Lieu : Aréna Saint‑Eustache