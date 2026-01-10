Camp Printemps Development 2026

About this shop
Entraînement ouvert aux filles ayant évolué dans les catégories M5 ou M7 lors de la saison 2025-2026. Le programme est adapté à tous les niveaux, de débutante à avancée.
Le forfait comprend :
Tarif : 125 $ pour les 6 semaines.
Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache
Entraînement ouvert aux filles ayant évolué dans les catégories M9 à Junior lors de la saison 2025-2026. Le programme est adapté à tous les niveaux, de débutante à avancée.
Le forfait comprend :
Tarif : 180 $ pour les 6 semaines.
* Les groupes seront constitués en fonction de l'âge et des aptitudes des participants. *
Nous nous réservons le droit de changer la joueuse de groupe en fonction de ses habiletés.
Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache
L’encadrement :
Le forfait comprend :
8h30-9h30 Groupe 1
9h30-10h30 Groupe 2
10h30-11h30 Groupe 3
Tarif : 225 $ pour les 6 semaines.
* Les groupes seront constitués en fonction de l'âge et des aptitudes des participants. *
Nous nous réservons le droit de changer la joueuse de groupe en fonction de ses habiletés.
Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache
Groupe Haute Intensité
Programme dirigé par Audrey-Anne
Ce groupe s'adresse aux athlètes engagés qui prennent leur développement physique au sérieux. Un entraînement combiné conçu pour repousser vos limites.
L'horaire :
Tarif : 250 $ pour les 6 semaines.
Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache
