L'Association Hockey féminin des Laurentides

L’Association Hockey féminin des Laurentides

Camp Printemps Development 2026

Groupe M5-M7
Groupe M5-M7
$125

Entraînement ouvert aux filles ayant évolué dans les catégories M5 ou M7 lors de la saison 2025-2026. Le programme est adapté à tous les niveaux, de débutante à avancée.


Le forfait comprend :

  • Total de 6 heures de glace (1h par semaine).
  • Un chandail d’entraînement Mistral inclus.

Tarif : 125 $ pour les 6 semaines.


Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache

Groupe M9 à Junior
Groupe M9 à Junior
$180

Entraînement ouvert aux filles ayant évolué dans les catégories M9 à Junior lors de la saison 2025-2026. Le programme est adapté à tous les niveaux, de débutante à avancée.


Le forfait comprend :

  • Total de 7.5 heures de glace (1h15 par semaine).
  • Un chandail d’entraînement Mistral inclus.

Tarif : 180 $ pour les 6 semaines.


* Les groupes seront constitués en fonction de l'âge et des aptitudes des participants. *

Nous nous réservons le droit de changer la joueuse de groupe en fonction de ses habiletés.


Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache

Cliniques de Gardiennes – En collaboration avec Paramount
Cliniques de Gardiennes – En collaboration avec Paramount
$225

L’encadrement :

  • Dirigé par 2 entraîneurs professionnels sur glace.
  • Présence de tireurs invités pour des exercices dynamiques.
  • Nouveau : Analyse vidéo de groupe après chaque séance.

Le forfait comprend :

  • Total de 6 heures de glace (1h par semaine).
  • Un chandail d’entraînement Mistral inclus.

8h30-9h30 Groupe 1

9h30-10h30 Groupe 2  

10h30-11h30 Groupe 3


Tarif : 225 $ pour les 6 semaines.


* Les groupes seront constitués en fonction de l'âge et des aptitudes des participants. *

Nous nous réservons le droit de changer la joueuse de groupe en fonction de ses habiletés.


Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache

Groupe Haute Intensité
Groupe Haute Intensité
$250

Groupe Haute Intensité

Programme dirigé par Audrey-Anne


Ce groupe s'adresse aux athlètes engagés qui prennent leur développement physique au sérieux. Un entraînement combiné conçu pour repousser vos limites.


L'horaire :

  • 11 h 00 – 12 h 00 : Conditionnement et cardio hors glace (Off-ice).
  • 12 h 30 – 13 h 30 : Entraînement sur glace.

Tarif : 250 $ pour les 6 semaines.


Dates : Mai 3, 10, 24, 31 – Juin 7, 14
Lieu : Aréna Saint‑Eustache

