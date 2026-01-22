Camp scientifique de la relâche

About this event
Viens t'amuser pour une semaine complète d'activités scientifiques au CIER du 2 au 6 mars de 8h à 16h !
Notre programmation hivernal 2026 :
Lundi : Les minéraux et la glace
Mardi : L’énergie nous réchauffe
Mercredi : Les secrets des animaux polaires
Jeudi : La friction et ses défis glissants
Vendredi : Structures et construction d’hiver
* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le vendredi.
