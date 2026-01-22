Camp scientifique de la relâche

Viens t'amuser pour une semaine complète d'activités scientifiques au CIER du 2 au 6 mars de 8h à 16h !



Notre programmation hivernal 2026 :

Lundi : Les minéraux et la glace

Mardi : L’énergie nous réchauffe

Mercredi : Les secrets des animaux polaires

Jeudi : La friction et ses défis glissants

Vendredi : Structures et construction d’hiver





* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le vendredi.