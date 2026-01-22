Fondation Jeunesse De Richelieu

Hosted by

Fondation Jeunesse De Richelieu

About this event

Camp scientifique de la relâche

205b Av. 8e

Richelieu, QC J3L 3N5, Canada

Une semaine de relâche scientifique
$175

Viens t'amuser pour une semaine complète d'activités scientifiques au CIER du 2 au 6 mars de 8h à 16h !


Notre programmation hivernal 2026 :

Lundi : Les minéraux et la glace

Mardi : L’énergie nous réchauffe

Mercredi : Les secrets des animaux polaires

Jeudi : La friction et ses défis glissants

Vendredi : Structures et construction d’hiver


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le vendredi.

Forfait un jour - Lundi de 8h à 16h
$45

Thème : Les minéraux et la glace


Découvre pendant une journée la science sous une forme ludique.


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le jour même.

Forfait un jour - Mardi de 8h à 16h
$45

Thème : L’énergie nous réchauffe


Découvre pendant une journée la science sous une forme ludique.


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le jour même.

Forfait un jour - Mercredi de 8h à 16h
$45

Thème : Les secrets des animaux polaires


Découvre pendant une journée la science sous une forme ludique.


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le jour même.

Forfait un jour - Jeudi de 8h à 16h
$45

Thème : La friction et ses défis glissants


Découvre pendant une journée la science sous une forme ludique.


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le jour même.

Forfait un jour - Vendredi de 8h à 16h
$45

Thème : Structures et construction d’hiver



Découvre pendant une journée la science sous une forme ludique.


* Note : Le service de garde est chargé à l'utilisation et payable en argent comptant, par carte ou virement le jour même.

Add a donation for Fondation Jeunesse De Richelieu

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!