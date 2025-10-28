Canada, Un Nuevo Capítulo. Sab - Nov 15 - "Tu Dinero, Tu Futuro: Finanzas con Propósito para Nuevos Comienzos en Canadá"

Hosted by
About this event
Por favor llena el formulario adjunto para registrarte. Con la finalidad de mantener estadísticas actualizadas de nuestra comunidad, solicitamos que cada participante llene un formulario de manera individual; es decir, uno por persona adulta.
Para comodidad y mayor seguridad, tanto tuyas como de los demás asistentes, te pedimos que leas con atención las diferentes preguntas y cláusulas planteadas.
No dudes en comunicarte con nosotros en caso de que tengas cualquier inquietud: [email protected]
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!