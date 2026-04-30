Carte-cadeau de 50$

DÉTAILS DE LA CARTE-CADEAU





Fonctionnement :





• Au marché public, présenter la carte + preuve d’achat (imprimée ou numérique) lors du paiement à la caisse.





• Au kiosque libre service, fonctionnement sur la confiance : au lieu de mettre de l’argent dans la caisse, vous y déposez un papier mentionnant votre nom, courriel, numéro de téléphone, la carte cadeau ainsi que le montant dépensé.





Conditions d’utilisation :





Non échangeable contre de l’argent. Applicable sur les produits disponibles de la coopérative au kiosque et au marché pour la saison 2026. Carte invalide sans la preuve d’achat (courriel de confirmation).