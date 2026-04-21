★ CATS/SWAC Strike Fund Raffle ★

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About this raffle

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BASKET #1: ★ one ticket ★
$5

$5 = 1 raffle ticket towards basket #1! This basket includes:

  • A medium sized print from @teezzbaby
  • A bedazzled bikini of any size from @novacaroburlesque
  • A ceramic vase from @punkpixierat
  • A $50 gift card to @librairiedrawnandquarterly
  • 2 tickets to the all Trans-Femme burlesque show @dollhouse.mtl
  • A pass to any regular 75min erotic dance class from @ell_eros_
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #1: ★ five tickets ★
$20

$20 = 5 raffle tickets towards basket #1! This basket includes:

  • A medium sized print from @teezzbaby
  • A bedazzled bikini of any size from @novacaroburlesque
  • A ceramic vase from @punkpixierat
  • A $50 gift card to @librairiedrawnandquarterly
  • 2 tickets to the all Trans-Femme burlesque show @dollhouse.mtl
  • A pass to any regular 75min erotic dance class from @ell_eros_
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #1: ★ fifteen tickets ★
$50

$50 = 15 raffle tickets towards basket #1! This basket includes:

  • A medium sized print from @teezzbaby
  • A bedazzled bikini of any size from @novacaroburlesque
  • A ceramic vase from @punkpixierat
  • A $50 gift card to @librairiedrawnandquarterly
  • 2 tickets to the all Trans-Femme burlesque show @dollhouse.mtl
  • A pass to any regular 75min erotic dance class from @ell_eros_
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #2: ★ one ticket ★
$5

$5 = 1 raffle ticket towards basket #2! This basket includes:

  • One of one print « manifesting generator » from @futekai
  • A small handpoke tattoo from @terrain_neutre
  • 2 prints from @l0vem3lectra and @electraa.art
  • A custom nail set from @oooonailz
  • A handknit scarf from @kk.jpeggg
  • 2 tickets to the next @cherrypit.mtl show
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #2: ★ five tickets ★
$20

$20 = 5 raffle tickets towards basket #2! This basket includes:

  • One of one print « manifesting generator » from @futekai
  • A small handpoke tattoo from @terrain_neutre
  • 2 prints from @l0vem3lectra and @electraa.art
  • A custom nail set from @oooonailz
  • A handknit scarf from @kk.jpeggg
  • 2 tickets to the next @cherrypit.mtl show
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #2: ★ fifteen tickets ★
$50

$50 = 15 raffle tickets towards basket #2! This basket includes:

  • One of one print « manifesting generator » from @futekai
  • A small handpoke tattoo from @terrain_neutre
  • 2 prints from @l0vem3lectra and @electraa.art
  • A custom nail set from @oooonailz
  • A handknit scarf from @kk.jpeggg
  • 2 tickets to the next @cherrypit.mtl show
  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
BASKET #3: ★ one ticket ★
$5

$5 = 1 raffle ticket towards basket #3! This basket includes:

  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A body work session with @metaphysicalbody.work
  • A bikini (size small or medium) from @youandzmi
  • A framed print from @eroticomplex.x
  • A print and sticker pack from @tiger.opal
  • A $50 gift card to @babettevintage
BASKET #3: ★ five tickets ★
$20

$20 = 5 raffle tickets towards basket #3! This basket includes:

  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A body work session with @metaphysicalbody.work
  • A framed print from @eroticomplex.x
  • A print and sticker pack from @tiger.opal
  • A $50 gift card to @babettevintage
BASKET #3: ★ fifteen tickets ★
$50

$50 = 15 raffle tickets towards basket #3! This basket includes:

  • A $300 custom ring voucher from @ulyssedelezenne
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A body work session with @metaphysicalbody.work
  • A framed print from @eroticomplex.x
  • A print and sticker pack from @tiger.opal
  • A $50 gift card to @babettevintage
BASKET #4: ★ one ticket ★
$5

$5 = 1 raffle ticket towards basket #4! This basket includes:

  • A flash tattoo from @big_____car
  • A print from @n0netre_
  • A print from @petite.carotte.poire
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pole class from @studioorigines
  • A mini bikini from @neeedabikini
BASKET #4: ★ five tickets ★
$20

$20 = 5 raffle tickets towards basket #4! This basket includes:

  • A flash tattoo from @big_____car
  • A print from @n0netre_
  • A print from @petite.carotte.poire
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pole class from @studioorigines
  • A mini bikini from @neeedabikini
BASKET #4: ★ fifteen tickets ★
$50

$50 = 15 raffle tickets towards basket #4! This basket includes:

  • A flash tattoo from @big_____car
  • A print from @n0netre_
  • A print from @petite.carotte.poire
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pole class from @studioorigines
  • A mini bikini from @neeedabikini
BASKET #5: ★ one ticket ★
$5

$5 = 1 raffle ticket towards basket #5! This basket includes:

  • A 4 hour tattoo from @pattern___recognition
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A print and size medium tank top from @misssbisous
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pierced orchid keychain from @fewlings
  • A 22x28 print "Nostalgie du Paradis" from @__.i.n.e.s.__
BASKET #5: ★ five tickets ★
$20

$20 = 5 raffle tickets towards basket #5! This basket includes:

  • A 4 hour tattoo from @pattern___recognition
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A print and size medium tank top from @misssbisous
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pierced orchid keychain from @fewlings
  • A 22x28 print "Nostalgie du Paradis" from @__.i.n.e.s.__
BASKET #5: ★ fifteen tickets ★
$50

$50 = 15 raffle tickets towards basket #5! This basket includes:

  • A 4 hour tattoo from @pattern___recognition
  • 2 tickets to @cinemapublicmtl
  • A print and size medium tank top from @misssbisous
  • 2 tickets to any upcoming Flip from @_parquette
  • A pierced orchid keychain from @fewlings
  • A 22x28 print "Nostalgie du Paradis" from @__.i.n.e.s.__
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