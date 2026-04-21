★ CATS/SWAC Strike Fund Raffle ★

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About this raffle
If you would like to donate to CATS/SWAC without purchasing a raffle ticket, you can do so here! Thank you for supporting mutual aid and your local wh★res!
$5 = 1 raffle ticket towards basket #1! This basket includes:
$20 = 5 raffle tickets towards basket #1! This basket includes:
$50 = 15 raffle tickets towards basket #1! This basket includes:
$5 = 1 raffle ticket towards basket #2! This basket includes:
$20 = 5 raffle tickets towards basket #2! This basket includes:
$50 = 15 raffle tickets towards basket #2! This basket includes:
$5 = 1 raffle ticket towards basket #3! This basket includes:
$20 = 5 raffle tickets towards basket #3! This basket includes:
$50 = 15 raffle tickets towards basket #3! This basket includes:
$5 = 1 raffle ticket towards basket #4! This basket includes:
$20 = 5 raffle tickets towards basket #4! This basket includes:
$50 = 15 raffle tickets towards basket #4! This basket includes:
$5 = 1 raffle ticket towards basket #5! This basket includes:
$20 = 5 raffle tickets towards basket #5! This basket includes:
$50 = 15 raffle tickets towards basket #5! This basket includes:
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