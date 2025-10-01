Cause 4 Paws Montreal

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Cause 4 Paws Montreal Shop

T-shirt item
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T-shirt
$35

Price includes taxes AND shipping within Montréal!

This super soft and universally flattering t-shirt is an elevated classic that checks all the boxes. With a versatile structure and an easy, relaxed drape, this t-shirt is a great go-to option that can easily fit many bills.

  • Medium weight construction
  • Made from 100% cotton
  • Classic crewneck
  • Unisex fit that’s flattering without being boxy
  • Digitally printed on demand in Montreal, Canada


Raffle Ticket item
Raffle Ticket
$10

We're conducting our first ever raffle! Terrific prizes, plus your purchase helps support the rescue, veterinarian care, and placement of Montreal's neediest cats.

$2,000 GRAND PRIZE

1 Liesse Animal Clinic visit — exam + vaccines

$100 Gift Card for bKind

Eight $50 Gift Cards


Only 500 tickets total

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Nous organisons notre tout premier tirage ! Des prix formidables, et votre achat contribue à soutenir le sauvetage, les soins vétérinaires et le placement des chats les plus dans le besoin de Montréal.

10 $ par billet pour courir la chance de gagner :

2 000 $ GRAND PRIX

1 visite à la Clinique vétérinaire Liesse — examen + vaccins

Carte-cadeau de 100 $ chez bKind

Huit cartes-cadeaux de 50 $

Seulement 500 billets au total .


Règlement complet / Complete contest rules: https://tinyurl.com/yckb884z

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