Cause 4 Paws Montreal Shop

We're conducting our first ever raffle! Terrific prizes, plus your purchase helps support the rescue, veterinarian care, and placement of Montreal's neediest cats.



$2,000 GRAND PRIZE

1 Liesse Animal Clinic visit — exam + vaccines

$100 Gift Card for bKind

Eight $50 Gift Cards



Only 500 tickets total

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Nous organisons notre tout premier tirage ! Des prix formidables, et votre achat contribue à soutenir le sauvetage, les soins vétérinaires et le placement des chats les plus dans le besoin de Montréal.



10 $ par billet pour courir la chance de gagner :

2 000 $ GRAND PRIX

1 visite à la Clinique vétérinaire Liesse — examen + vaccins

Carte-cadeau de 100 $ chez bKind

Huit cartes-cadeaux de 50 $



Seulement 500 billets au total .





Règlement complet / Complete contest rules: https://tinyurl.com/yckb884z