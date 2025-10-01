Cause 4 Paws Montreal Shop

Offered by
About this shop
Price includes taxes AND shipping within Montréal!
This super soft and universally flattering t-shirt is an elevated classic that checks all the boxes. With a versatile structure and an easy, relaxed drape, this t-shirt is a great go-to option that can easily fit many bills.
We're conducting our first ever raffle! Terrific prizes, plus your purchase helps support the rescue, veterinarian care, and placement of Montreal's neediest cats.
$2,000 GRAND PRIZE
1 Liesse Animal Clinic visit — exam + vaccines
$100 Gift Card for bKind
Eight $50 Gift Cards
Only 500 tickets total
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Nous organisons notre tout premier tirage ! Des prix formidables, et votre achat contribue à soutenir le sauvetage, les soins vétérinaires et le placement des chats les plus dans le besoin de Montréal.
10 $ par billet pour courir la chance de gagner :
2 000 $ GRAND PRIX
1 visite à la Clinique vétérinaire Liesse — examen + vaccins
Carte-cadeau de 100 $ chez bKind
Huit cartes-cadeaux de 50 $
Seulement 500 billets au total .
Règlement complet / Complete contest rules: https://tinyurl.com/yckb884z
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!