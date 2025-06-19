Cambridge Christian School Society
CCS Pizza Thursdays 2025/2026
Cheese Pizza - November 27
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - December 4
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - December 11
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - January 8
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - January 15
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - January 22
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - January 29
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - February 5
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - February 12
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - February 19
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - February 26
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - March 5
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - March 12
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - March 26
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - April 2
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - April 9
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - April 16
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - April 30
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - May 7
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
Note: Grade 7 & 8 are away on school trips.
Note: Grade 7 & 8 are away on school trips.
seeMoreDetailsMobile
add
Cheese Pizza - May 14
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - May 21
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - May 28
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - June 4
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Cheese Pizza - June 11
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - November 27
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - December 4
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - December 11
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - January 8
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - January 15
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - January 22
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - January 29
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - February 5
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - February 12
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - February 19
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - February 26
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - March 5
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - March 12
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - March 26
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - April 2
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - April 9
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - April 16
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - April 30
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - May 7
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
Note: Grade 7 & 8 are away on school trips.
Note: Grade 7 & 8 are away on school trips.
seeMoreDetailsMobile
add
Pepperoni Pizza - May 14
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - May 21
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - May 28
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - June 4
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Pepperoni Pizza - June 11
CA$2.50
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout