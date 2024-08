LEAP Day Workshops

Are you an adult that is authentically supportive of youth in our community? Be the first to experience a sneak peek of Future North’s LEAP Consultation Services. Participants will receive catered lunch and participate in two of our workshops. Bound into Youth-Led Transformation at our LEAP Day Workshop!

Êtes-vous un adulte qui soutient authentiquement les jeunes de notre communauté ? Soyez le premier à découvrir un aperçu des services de consultation LEAP de Futur du Nord. Les participants recevront un repas et participeront à deux de nos ateliers. Lancez-vous dans la transformation menée par les jeunes lors des ateliers de la journée LEAP !