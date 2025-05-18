Calvary Evangelistic Assembly Canada
CEA Family & Friends Sports Picnic
711 Lake Shore Blvd W
Toronto, ON M5V 1A7, Canada
Adult _Free Admission
free
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
seeMoreDetailsMobile
add
Child under 12 years- Free Admission
free
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout