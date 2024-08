FEA x OMY: Comment bâtir son entreprise avec 0$

Le comité Femmes en Affaires vous présente son tout premier événement pour la session d’automne 2020, sous forme de webinaire sur la plateforme Teams!





L'équipe FEA vous propose un atelier qui porte sur le vaste monde de l’entrepreneuriat et des start-ups. Comment bâtir son entreprise avec 0$? C’est la question qu’on va tenter de démystifier en collaboration avec Rachelle et Andrea, les co-fondatrices de OMY Laboratoires, une jeune compagnie de cosmétiques québécoise en pleine expansion.

En tant que femmes dans le monde des affaires, les co-fondatrices de OMY Laboratoires sont qualifiées et équipées de bons outils et de conseils pertinents à partager. On vous invite donc à y assister pour tout savoir sur comment lancer sa propre entreprise. Vous aurez également la chance de poser vos questions à la fin de l’atelier.

QUAND? Le 8 septembre de 16h à 17h





COMMENT? En réservant votre place au coût de 5$ avant le 6 septembre. Le lien permettant d’accéder au webinaire sera envoyé aux courriels des participant.e.s la veille de l’événement.