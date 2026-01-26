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Chalet AÉMBA

26 Rue Clark

Waterloo, QC J0E 2N0, Canada

Chambre individuelle avec salle de bain privée
$350

Chambre pour une personne avec un lit queen et une salle de bain.

Chambre individuelle avec salle de bain partagée
$300

Chambre pour une personne avec un lit queen et une salle de bain partagée avec une autre chambre.

DEUX NUITS : Chambre double avec salle de bain privée
$250

Un billet par personne voulant occuper cette chambre.

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

UNE NUIT : Chambre double avec salle de bain privée
$125

Un billet par personne voulant occuper cette chambre

**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

DEUX NUITS : Chambre triple avec salle de bain privée
$225

Un billet par personne voulant occuper cette chambre. Un lit double et deux lits simples.

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

UNE NUIT : Chambre triple avec salle de bain privée
$112.50

Un billet par personne voulant occuper cette chambre. Un lit double et deux lits simples : Un billet par personne voulant occuper cette chambre

**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

DEUX NUITS : Chambre quintuple avec salle de bain privée
$200

Cinq lits doubles. Un billet par personne voulant occuper cette chambre.

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

UNE NUIT : Chambre quintuple avec salle de bain privée
$100

Cinq lits doubles. Un billet par personne voulant occuper cette chambre.

**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00

***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.

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