Chalet AÉMBA

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Chambre pour une personne avec un lit queen et une salle de bain.
Chambre pour une personne avec un lit queen et une salle de bain partagée avec une autre chambre.
Un billet par personne voulant occuper cette chambre.
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
Un billet par personne voulant occuper cette chambre
**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
Un billet par personne voulant occuper cette chambre. Un lit double et deux lits simples.
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
Un billet par personne voulant occuper cette chambre. Un lit double et deux lits simples : Un billet par personne voulant occuper cette chambre
**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
Cinq lits doubles. Un billet par personne voulant occuper cette chambre.
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
Cinq lits doubles. Un billet par personne voulant occuper cette chambre.
**Arrivée du samedi le 28 février à 15h00 et départ le dimanche 1er mars à 11h00
***Si aucune préférence de colocataire n’est précisée, l’association procédera à l’attribution des chambres en fonction des disponibilités et des contraintes logistiques.
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