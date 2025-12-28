Chant arabe pour les enfants (10 à 14 ans)

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Renews monthly
درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لتدريب الأذن وقراءة النوتة الموسيقية.
Une leçon de chant pleine de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de l'entraînement auriculaire et de la lecture de la note de musique.
A singing lesson full of understanding language and singing techniques. In addition to ear training and reading the musical note.
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