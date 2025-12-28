Centre Culturel Mazaj

Offered by

Centre Culturel Mazaj

About the memberships

Chant arabe pour les enfants (10 à 14 ans)

Un(e) enfant(e)
$85

Renews monthly

درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لتدريب الأذن وقراءة النوتة الموسيقية.

Une leçon de chant pleine de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de l'entraînement auriculaire et de la lecture de la note de musique.


A singing lesson full of understanding language and singing techniques. In addition to ear training and reading the musical note.


Deux enfants
$120

Renews monthly

درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لتدريب الأذن وقراءة النوتة الموسيقية.

Une leçon de chant pleine de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de l'entraînement auriculaire et de la lecture de la note de musique.


A singing lesson full of understanding language and singing techniques. In addition to ear training and reading the musical note.


Trois enfants
$150

Renews monthly

درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لتدريب الأذن وقراءة النوتة الموسيقية.

Une leçon de chant pleine de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de l'entraînement auriculaire et de la lecture de la note de musique.


A singing lesson full of understanding language and singing techniques. In addition to ear training and reading the musical note.


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