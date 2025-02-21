Test Nouveau formulaire erreur de langue

Cet item est porté par tous les invités : affichage de votre logo sur les écrans pendant la soirée, possibilité de lanières avec logo fournies par le partenaire, 2 billets inclus
CABINE PHOTO
$3,500
Permettez aux jeunes de repartir avec de précieux souvenirs avec des photos de formats imprimé et numérique : affichage de votre logo sur les photos, affichage de votre bannière corporative près de la cabine photo, affichage de votre logo sur les écrans pendant la soirée, 2 billets inclus
CENTRE DE TABLE / FLEURS
$4,000
Égayez la soirée avec des centres de table de fleurs : Affichage de votre logo avec tous les centres de table, affichage de votre logo sur les écrans pendant la soirée, 2 billets inclus
COCKTAIL DÎNATOIRE
$4,500
Faites sensation avec nos bouchées offertes : Affichage de votre logo sur les écrans pendant la soirée, affichage de votre bannière corporative dans l’espace cocktail, possibilité d’avoir votre logo sur les serviettes de table (fournies par le partenaire), 2 billets inclus
PARRAIN
$1,000
Affichage du nom d’entreprise sur les écrans, 1 billet inclus
ASSOCIÉ
$2,500
Affichage de votre logo sur les écrans, affichage du logo sur le programme de la soirée, publication sur nos médias sociaux avec logo, mention au micro, 2 billets inclus
AMBASSADEUR
$5,000
Affichage de votre logo sur les écrans, affichage du logo sur le programme de la soirée, publication sur nos médias sociaux avec logo, remerciement au micro, affichage de votre bannière corporative, 3 billets inclus
MAJEUR
$7,500
Affichage de votre logo sur les écrans, affichage du logo sur le programme de la soirée, publication sur nos médias sociaux avec logo, remerciement au micro, affichage de votre bannière corporative dans la salle, remise de bourse d’excellence sur scène, possibilité d’animer un atelier de formation avec les jeunes, possibilité d’offrir un prix pour le tirage, possibilité de diffuser des offres de stage aux finissants, 5 billets gratuits
PRÉSENTATEUR PRINCIPAL (exclusif)
$15,000
Affichage de votre logo sur les écrans, publicité de votre entreprise dans le programme de la soirée, publication sur nos médias sociaux avec logo, remerciement au micro, affichage de votre bannière corporative dans la salle, remise de bourse d’excellence sur scène, possibilité d’allocution sur scène, possibilité d’animer un atelier de formation avec les jeunes, possibilité d’offrir un prix pour le tirage, possibilité d’offrir des items promotionnels de votre entreprise, possibilité de diffuser des offres de stage, 8 billets gratuits
