Russian Theatre Foundation Of Calgary
Russian Theatre Foundation Of Calgary has other campaigns you might love.

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.

Russian Theatre Foundation Of Calgary

Hosted by

Russian Theatre Foundation Of Calgary

About this event

Sales closed

Внимание! Мероприятие перенесено на осень 2026. "Что такое хорошо и что такое плохо?" - Детский Клуб "Хочу всё знать"

2900 Cedarbrae Dr SW

Calgary, AB T2W 1Y2, Canada

Add a donation for Russian Theatre Foundation Of Calgary

$

General Admission (child)
$15

Дети до 8 лет должны находиться в сопровождении взрослого, у которого есть билет.  Мамы и папы тоже могут принимать участие в наших мероприятиях!
Что вас ждет:

- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"

- Ответы на вопросы ведущей

- Игры

- Поделки

- Чаепитие

General Admission (adult)
$10

Дети до 8 лет должны находиться в сопровождении взрослого, у которого есть билет.  Мамы и папы тоже могут принимать участие в наших мероприятиях!
Что вас ждет:

- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"

- Ответы на вопросы ведущей

- Игры

- Поделки

- Чаепитие

Билет с оплатой на входе (child резервация, code:DOORTICKET)
$15

Code: DOORTICKET
Что вас ждет:

- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"

- Ответы на вопросы ведущей

- Игры

- Поделки

- Чаепитие

Билет с оплатой на входе (adult резервация, code:DOORTICKET)
$10

Code: DOORTICKET
Что вас ждет:

- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"

- Ответы на вопросы ведущей

- Игры

- Поделки

- Чаепитие

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!