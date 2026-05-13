Внимание! Мероприятие перенесено на осень 2026. "Что такое хорошо и что такое плохо?" - Детский Клуб "Хочу всё знать"

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.
About this event
$
Дети до 8 лет должны находиться в сопровождении взрослого, у которого есть билет. Мамы и папы тоже могут принимать участие в наших мероприятиях!
Что вас ждет:
- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"
- Ответы на вопросы ведущей
- Игры
- Поделки
- Чаепитие
Дети до 8 лет должны находиться в сопровождении взрослого, у которого есть билет. Мамы и папы тоже могут принимать участие в наших мероприятиях!
Что вас ждет:
- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"
- Ответы на вопросы ведущей
- Игры
- Поделки
- Чаепитие
Code: DOORTICKET
Что вас ждет:
- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"
- Ответы на вопросы ведущей
- Игры
- Поделки
- Чаепитие
Code: DOORTICKET
Что вас ждет:
- Просмотр мультфильмов на тему "Что такое хорошо и что такое плохо?"
- Ответы на вопросы ведущей
- Игры
- Поделки
- Чаепитие
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!