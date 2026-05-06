CISV Toronto's TuckShop - Minicamp 2026

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About this shop
kitkat
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
cookies, chocolate, drink
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
1 chocolate, 1 chips, 1 drink
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
Purchases at minicamp 2026
Raul - Nestea, Doritos, Coffee Crisp
Laura - Nestea, Areo
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Nestea $3
Other Drinks $2.5
Nestea
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
2 chips, smarties, nestea
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
2 fanta, 2 cookies
Purchases at minicamp 2026
Chips/cookies $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
1 nestea, 1 chocolate
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
Smarties, chips, drink
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
1 chocolate
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
Olivia - kitcat, fanta
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
3 chocolate, 1 drink
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
elouise - 2 drinks, 1 chocolate
brigham - 1 drink, 4 chocolate
Purchases at minicamp 2026
Chips $2.5
Chocolate Bars $3
Drinks $2.5- $3
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!