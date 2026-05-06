CISV Toronto

Offered by

CISV Toronto

About this shop

CISV Toronto's TuckShop - Minicamp 2026

Agrawal Family
$3

kitkat

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Bradley Family
$8

cookies, chocolate, drink

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Barclay Family
$8

1 chocolate, 1 chips, 1 drink

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Brandt Perlman Family
$14.50

Purchases at minicamp 2026

Raul - Nestea, Doritos, Coffee Crisp

Laura - Nestea, Areo

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Nestea $3

Other Drinks $2.5

0
Banting-Fung Family
$3

Nestea

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Cash purchases by group
$37.50

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Clegg Family
$11

2 chips, smarties, nestea

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Gonzalez Family
$10

2 fanta, 2 cookies

Purchases at minicamp 2026

Chips/cookies $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Gorospe Family
$6

1 nestea, 1 chocolate

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
McNain Family
$8

Smarties, chips, drink

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Mortazavi Family
$3

1 chocolate


Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Rozo Family
$5.50

Olivia - kitcat, fanta

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Villamarin Family
$11.50

3 chocolate, 1 drink

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Wetmore Family
$22.50

elouise - 2 drinks, 1 chocolate

brigham - 1 drink, 4 chocolate

Purchases at minicamp 2026

Chips $2.5

Chocolate Bars $3

Drinks $2.5- $3

0
Add a donation for CISV Toronto

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!