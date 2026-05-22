CISV Waterloo's 75th Anniversary Celebration!

Hosted by
About this event
An evening of fun + yummy dinner!
Description of food from The Wooden Boat:
Hot Honey Fried Chicken (salt-brined for 48 hours, slow roasted for 8 hours, then deep fried in our gluten-free crust). Served with jasmine rice, Viet slaw, pickles, and our famous charred Jalapeño Sauce. Topped with scallions and fried shallots.
Dessert is a local, fresh donut. Yum.
Vegetarian alternative - Hot Honey Fried Tofu and Enoki Mushroom, salt-brined for 2 hours, drudged and deep fried in our gluten-free crust.
An evening of fun + an awesome Wooden Boat famous fried chicken (or veggie) dinner!
An evening of fun + an awesome Wooden Boat famous fried chicken (or veggie) dinner!
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!