CISV Waterloo Region

Hosted by

CISV Waterloo Region

About this event

CISV Waterloo's 75th Anniversary Celebration!

300 King St E

Kitchener, ON N2G 2L3, Canada

Adult
$35

An evening of fun + yummy dinner!


Description of food from The Wooden Boat:

Hot Honey Fried Chicken (salt-brined for 48 hours, slow roasted for 8 hours, then deep fried in our gluten-free crust). Served with jasmine rice, Viet slaw, pickles, and our famous charred Jalapeño Sauce. Topped with scallions and fried shallots.

Dessert is a local, fresh donut. Yum.


Vegetarian alternative - Hot Honey Fried Tofu and Enoki Mushroom, salt-brined for 2 hours, drudged and deep fried in our gluten-free crust.


Youth (ages 11-18)
$35

An evening of fun + an awesome Wooden Boat famous fried chicken (or veggie) dinner!

Kiddo (ages 10 and under)
$10

An evening of fun + an awesome Wooden Boat famous fried chicken (or veggie) dinner!

Add a donation for CISV Waterloo Region

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!