Civil Engineering Merch Sale

Hoodie
CA$1

Available in sizes XS - XXL in black, light (sport) grey, navy, heather grey, maroon, and forest green

Crewneck
CA$1

Available in sizes XS - XXL in black, light (sport) grey, navy, heather grey, maroon, and forest green

T-Shirt
CA$1

Available in sizes XS - XXL in black, light grey (ash), dark grey (oxford), navy, maroon, and forest green

Baseball Hat
CA$1

Available in black

Sweatpants
CA$1

Available in sizes XS - XXL in black, navy, and sport (light) grey

Quarter-Zip
CA$1

Available in sizes XS - XXL in black, light grey (ash), dark grey (oxford), navy, maroon, and forest green

common:zeffyTipDisclaimerTicketing