Classes ouvertes avec Yosmell Calderon Mejias - Mai 2026

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Danse contemporain et répertoire (10h - 11h30) // Contemporary Class and BJM Repertoire (10:00–11:30am)
Flying Low (10h - 11h30)
Danse contemporaine en duo (10h - 11h30) // Contemporary Class with emphasis on Partnering (10:00–11:30am)
Danse contemporaine et répertoire (10h - 11h30) // Contemporary Class and BJM Repertoire (10:00–11:30am)
Ce forfait donne accès aux 4 classes // This package grants access to all 4 classes.
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