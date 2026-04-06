Ballets Jazz Montréal

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Classes ouvertes avec Yosmell Calderon Mejias - Mai 2026

Classe ouverte 1 - Mardi 19 mai 2026
$38

Danse contemporain et répertoire (10h - 11h30) // Contemporary Class and BJM Repertoire (10:00–11:30am)

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Classe ouverte 2 - Mercredi 20 mai 2026
$38

Flying Low (10h - 11h30)

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Classe ouverte 3 - Jeudi 21 mai 2026
$38

Danse contemporaine en duo (10h - 11h30) // Contemporary Class with emphasis on Partnering (10:00–11:30am)

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Classe ouverte 4 - Vendredi 22 mai 2026
$38

Danse contemporaine et répertoire (10h - 11h30) // Contemporary Class and BJM Repertoire (10:00–11:30am)

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Forfait - 4 classes
$140

Ce forfait donne accès aux 4 classes // This package grants access to all 4 classes.

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