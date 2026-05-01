Spring Cleaning

Grup (10:00 am– 02:00 pm ) saatleri arasında gönüllü olarak bahçe düzenleme çalışmalarına destek verecektir. Çalışmaların genel koordinasyonu Fikre Yaşar abimiz tarafından yürütülecek olup, kendisinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilecektir.