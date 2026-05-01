Grand River Friendship Society

Hosted by

Grand River Friendship Society

About this event

Spring Cleaning

1117 Snyder's Rd E

Baden, ON N3A 3L2, Canada

1. Grup 10.00 am-2.00
Free

Grup (10:00 am– 02:00 pm ) saatleri arasında gönüllü olarak bahçe düzenleme çalışmalarına destek verecektir. Çalışmaların genel koordinasyonu Fikre Yaşar abimiz tarafından yürütülecek olup, kendisinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

2.Grup 5-00 pm-8:00 pm
Free

Grup (17:00 – 20:00) saatleri arasında gönüllü olarak bahçe düzenleme çalışmalarına destek verecektir. Çalışmaların genel koordinasyonu Fikre Yaşar abimiz tarafından yürütülecek olup, kendisinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

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