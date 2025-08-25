FR
Closet&Cocktails
Closet & Cocktails - Evento Privado (sólo por invitación)
4324 Boul. Saint-Laurent #302
Montréal, QC H2W 1Z3, Canada - Code:1313
Entrada General - 4PM
CA$10
Esta entrada es
a partir de las 4PM.
*Esta entrada no permite la venta de tu ropa. Para eso ver: Entrada + Rack para vender tu ropa*
Si tienes ropa para donar, la puedes traer! Tendremos un bac de ropa gratis para que todas puedan encontrar alguna joyita.
Entrada VIP - 2PM + Rack para vender tu ropa
CA$25
Esta entrada requiere
llegar a las 2PM en punto.
Las chicas que vengan con sus parejas, las parejas pueden entrar también a las 2PM excepcionalmente.
Máximo 40 prendas
por persona. (Puedes traer zapatos y carteras también!).
La ropa tiene que estar lavada, planchada y en muy buen estado.
Cada persona tendrá un rack disponible en el lugar,
porfavor traer sus propios ganchos para colgar cada prenda.
Es recomendable que pienses previamente en el precio de cada prenda, al comenzar el evento tendrán etiquetas disponibles para que puedan ponerle nombre y precio a cada prenda.
Es recomendable también hacer una lista de lo que trajiste y de sus precios. No es obligatorio, pero te puede ayudar a llevar un mejor control de lo que llevas y vas vendiendo.
Si tienes ropa para donar tráela también
! Tendremos un bac de ropa gratis para que todas puedan encontrar alguna joyita.
🛍️ Al final del evento, la ropa que no se logre vender o intercambiar, cada una se responsabiliza de llevársela junto con sus ganchos
. (Lo puedes guardar para el próximo evento! 😉)
