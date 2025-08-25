Closet & Cocktails - Evento Privado (sólo por invitación)

4324 Boul. Saint-Laurent #302

Montréal, QC H2W 1Z3, Canada - Code:1313

Entrada General - 4PM
CA$10
  • Esta entrada es a partir de las 4PM.
  • *Esta entrada no permite la venta de tu ropa. Para eso ver: Entrada + Rack para vender tu ropa*
  • Si tienes ropa para donar, la puedes traer! Tendremos un bac de ropa gratis para que todas puedan encontrar alguna joyita.
Entrada VIP - 2PM + Rack para vender tu ropa
CA$25
  • Esta entrada requiere llegar a las 2PM en punto.
  • Las chicas que vengan con sus parejas, las parejas pueden entrar también a las 2PM excepcionalmente.
  • Máximo 40 prendas por persona. (Puedes traer zapatos y carteras también!).
  • La ropa tiene que estar lavada, planchada y en muy buen estado.
  • Cada persona tendrá un rack disponible en el lugar, porfavor traer sus propios ganchos para colgar cada prenda.
  • Es recomendable que pienses previamente en el precio de cada prenda, al comenzar el evento tendrán etiquetas disponibles para que puedan ponerle nombre y precio a cada prenda.
  • Es recomendable también hacer una lista de lo que trajiste y de sus precios. No es obligatorio, pero te puede ayudar a llevar un mejor control de lo que llevas y vas vendiendo.
  • Si tienes ropa para donar tráela también! Tendremos un bac de ropa gratis para que todas puedan encontrar alguna joyita.
  • 🛍️ Al final del evento, la ropa que no se logre vender o intercambiar, cada una se responsabiliza de llevársela junto con sus ganchos. (Lo puedes guardar para el próximo evento! 😉)
