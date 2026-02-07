Les Anges de Milan

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About this event

Cocktail Dînatoire Éclats de Souvenirs

3737 Chem. Martin

Terrebonne, QC J6X 0B2, Canada

Billet unitaire
$130

✓ Billet pour une personne

✓ 7 bouchées gourmandes

✓ 3 consommations

(spiritueux, bières, vins ou non alcoolisé)
✓ contribution significative à La Maison de la Sérénité de Laval

✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »

Table (8 personnes)
$1,050

table pour la soirée (8 personnes)


✓ 8 Entrées

✓ 7 bouchées gourmandes / pers.

✓ 3 consommations / pers.

✓ Table au nom de votre
choix. (famille ou entreprise)

✓ Mention dans nos remerciements

✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »

Devenez Partenaire Majeur
$3,000

✓ 8 Entrées.

✓ 7 bouchées gourmandes / pers.

✓ 3 consommations / pers.

✓ Logo sur écrans géants.

✓ Logo sur bannière.

✓ Remerciements officiels .

✓ Contribution significative à La Maison de la Sérénité de Laval.

✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »

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