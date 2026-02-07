Cocktail Dînatoire Éclats de Souvenirs

About this event
✓ Billet pour une personne
✓ 7 bouchées gourmandes
✓ 3 consommations
(spiritueux, bières, vins ou non alcoolisé)
✓ contribution significative à La Maison de la Sérénité de Laval
✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »
table pour la soirée (8 personnes)
✓ 8 Entrées
✓ 7 bouchées gourmandes / pers.
✓ 3 consommations / pers.
✓ Table au nom de votre
choix. (famille ou entreprise)
✓ Mention dans nos remerciements
✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »
✓ 8 Entrées.
✓ 7 bouchées gourmandes / pers.
✓ 3 consommations / pers.
✓ Logo sur écrans géants.
✓ Logo sur bannière.
✓ Remerciements officiels .
✓ Contribution significative à La Maison de la Sérénité de Laval.
✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »
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