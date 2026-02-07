Cocktail Dînatoire Éclats de Souvenirs

✓ Billet pour une personne

✓ 7 bouchées gourmandes

✓ 3 consommations

(spiritueux, bières, vins ou non alcoolisé)

✓ contribution significative à La Maison de la Sérénité de Laval

✓ Reçu fiscal : « Reçu officiel pour don sera émis pour la portion excédant la valeur de l'avantage, laquelle sera déterminée conformément aux règles de l'ARC. »