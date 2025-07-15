Collecte de fonds BINGO/ BINGO Fundraiser

Hosted by
Placement réservé à une table pour 8 personnes avec 16 livrets, 16 jeux d'argent et 40 tickets de tombola./ Reserved seating at a table for 8 people with 16 booklets, 16 cash games and 40 raffle tickets
Offre pour 2 livrets - pour 40$/MEME PERSONNE - 2 BOOKLET DEAL - 2 booklets for $40 SAME PERSON
Jeux avec bonus en argent - 2 jeux pour 5$
Cash bonus games - 2 cash games for $5
5 billets pours 10$/5 tickets for $10
Paquet Complet 2 livrets, 2 jeux d'argent et 5 tickets de tombola pour 1 personne (pas de partage)/ Whole package with 2 booklets, 2 cash games and 5 raffle tickets for 1 person (no sharing)
