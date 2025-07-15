SP Canada, locale Banlieue-Ouest

SP Canada, locale Banlieue-Ouest

Collecte de fonds BINGO/ BINGO Fundraiser

1335 Chem. du Bord-du-Lac-Lakeshore

Dorval, QC H9S 2E2, Canada

ACCÈS VIP - TABLE RÉSERVÉE/VIP ACCESS -RESERVED TABLE
$440

Placement réservé à une table pour 8 personnes avec 16 livrets, 16 jeux d'argent et 40 tickets de tombola./ Reserved seating at a table for 8 people with 16 booklets, 16 cash games and 40 raffle tickets

OFFRE POUR 2 LIVRETS / 2 BOOKLET DEAL
$40

Offre pour 2 livrets - pour 40$/MEME PERSONNE - 2 BOOKLET DEAL - 2 booklets for $40 SAME PERSON

Livret de Bingo /Bingo Booklet
$25
Jeux avec bonus en argent/Cash Bonus Games
$5

Jeux avec bonus en argent - 2 jeux pour 5$

Cash bonus games - 2 cash games for $5

Billets de tombola / Raffle Tickets
$10

5 billets pours 10$/5 tickets for $10

Paquet complet / Whole package
$55

Paquet Complet 2 livrets, 2 jeux d'argent et 5 tickets de tombola pour 1 personne (pas de partage)/ Whole package with 2 booklets, 2 cash games and 5 raffle tickets for 1 person (no sharing)

