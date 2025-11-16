Collection 2025 AEGTH

Le boxy tee parfait: coupe droite, vibe effortless. Avec son fit légèrement oversize qui tombe parfaitement, il donne instantanément un style moderne et relaxed. Confortable, facile à matcher et parfait pour tous les jours, c’est le t-shirt essentiel pour ton outfit. Il est épais et 100% en coton.

Les grandeurs sont unisexes.