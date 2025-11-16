Collection 2025 AEGTH

Grey bloom hoodie item
Grey bloom hoodie
CA$55

Le hoodie que vous ne voudrez plus quitter. Épais et confortable. Avec sa capuche bien dessinée et ses détails impeccables, c’est la pièce idéale pour un style clean, chaud et toujours on-point. Pssst... c'est littéralement un aritzia dupe si tu veux une idée ;)

Les grandeurs sont unisexes.

Moonlit navy hoodie item
Moonlit navy hoodie
CA$55

Navy cream tee item
Navy cream tee
CA$30

Le boxy tee parfait: coupe droite, vibe effortless. Avec son fit légèrement oversize qui tombe parfaitement, il donne instantanément un style moderne et relaxed. Confortable, facile à matcher et parfait pour tous les jours, c’est le t-shirt essentiel pour ton outfit. Il est épais et 100% en coton.

Les grandeurs sont unisexes.

Dusty pink tee item
Dusty pink tee
CA$30

