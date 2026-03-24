Collection printemps 2026

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Coupe boxy légèrement oversized, il est juste parfait!
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Super épais et doux, vous l'avez aimé lors de la première collection alors on le ramène ;)
Super épais et doux, vous l'avez aimé lors de la première collection alors on le ramène ;)
pssst... le logo est fait en broderie ;)
pssst... le logo est fait en broderie;)
Fait plus large sur les côtés, parfait pour mettre ton ordi et tes livres d'uni ;)
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