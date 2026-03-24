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Collection printemps 2026

T-shirt Brume marine item
T-shirt Brume marine item
T-shirt Brume marine
$35

Coupe boxy légèrement oversized, il est juste parfait!

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T-shirt Sage storm item
T-shirt Sage storm item
T-shirt Sage storm
$35

Coupe boxy légèrement oversized, il est juste parfait!

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Hoodie Dark moss item
Hoodie Dark moss item
Hoodie Dark moss
$55

Super épais et doux, vous l'avez aimé lors de la première collection alors on le ramène ;)

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Hoodie Soft sand item
Hoodie Soft sand item
Hoodie Soft sand
$55

Super épais et doux, vous l'avez aimé lors de la première collection alors on le ramène ;)

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Casquette brune item
Casquette brune item
Casquette brune
$35

pssst... le logo est fait en broderie ;)

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Casquette verte item
Casquette verte item
Casquette verte
$35

pssst... le logo est fait en broderie;)

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Tote bag item
Tote bag item
Tote bag item
Tote bag
$25

Fait plus large sur les côtés, parfait pour mettre ton ordi et tes livres d'uni ;)

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