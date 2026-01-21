commandite pour le club Holstein Laurentide-Papineau

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-1 discours au souper annuel
-2 billets pour le souper annuel
-logo sur les plaques de vaches excellentes
-1 table décorée à votre effigie
-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club
-logo dans les annonces Facebook du club
-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique
inclus:
-1 billet pour le souper annuel
-Remise de 2 plaques de production
-1 table décorée à votre effigie
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--Remise de 2 plaques de production
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commandite du Dj pour la soirée honorifique
votre logo sur le dj boot
décorer une table à votre effigie lors de la soirée honorifique
vos objets promotionnels (ex: cartes d'affaires, casquette...) remis avec la bière lors du tournois de golf
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