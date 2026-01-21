CLUB HOLSTEIN DES LAURENTIDES

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CLUB HOLSTEIN DES LAURENTIDES

commandite pour le club Holstein Laurentide-Papineau

commandite platine
$2,500

inclus:

-1 discours au souper annuel

-2 billets pour le souper annuel

-logo sur les plaques de vaches excellentes

-1 table décorée à votre effigie

-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club

-logo dans les annonces Facebook du club

-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique

commandite OR
$1,800

inclus:

-1 billet pour le souper annuel

-Remise de 2 plaques de production

-1 table décorée à votre effigie

-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club

-logo dans les annonces Facebook du club

-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique

commandite ARGENT
$1,000

inclus:

--Remise de 2 plaques de production

-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club

-logo dans les annonces Facebook du club

-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique

commandite BRONZE
$500

-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club

-logo dans les annonces Facebook du club

-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique

commanditaire officiel de la coupe des éleveurs
$1,000
commandite DJ
$600

commandite du Dj pour la soirée honorifique

votre logo sur le dj boot

décoration de table
$500

décorer une table à votre effigie lors de la soirée honorifique

arrière plan lors de la remise de prix
$500
bière au tournois de golf
$250

vos objets promotionnels (ex: cartes d'affaires, casquette...) remis avec la bière lors du tournois de golf

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