commandite pour le club Holstein Laurentide-Papineau

inclus:

-1 discours au souper annuel

-2 billets pour le souper annuel

-logo sur les plaques de vaches excellentes

-1 table décorée à votre effigie

-logo sur le roll-up publicitaire lors des évènements du club

-logo dans les annonces Facebook du club

-logo dans le vidéo de remise de prix à la soirée honorifique