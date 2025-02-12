Congregation Beit Tikvah of Ottawa
eventClosed
CBTO Friday Night Dinner
15 Chartwell Ave
Ottawa, ON K2G 4K3, Canada
addExtraDonation
$
Dinner Sponsor Gold - Includes 2 Adult Dinners
CA$180
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
Dinner Sponsor Sponsor Silver - Includes 2 Adult Dinners
CA$118
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
Dinner Sponsor Bronze - Includes 1 Adult Dinner
CA$72
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
Dinner - Adult
CA$25
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
Dinner - Child 4-12 years old
CA$10
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
Child under 4
free
Friday Night Dinner
Friday Night Dinner
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout