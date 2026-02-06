Brûlances

Brûlances

CONCERT-BÉNÉFICE // BRÛLANCES x LE TALU x CAMP SOUVERAINETÉ KM134

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

pédales love
$10

dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

acabisou
$15

queer zone partout. dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

on veut fumer les 1%
$20

dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

boloss j'emmerde le capitalisme
$25

À partir de 25$ on rentre tout juste dans nos frais !!

nike le systm
$30

OUI

ces billets permettent de commencer à faire des bénéfices <3

c'est la gender panik
$40

nonbinarybitchessssssssss

aaaaaah lààà c'est du dooon !!

the world sucks but i love you
$50

<3 on te voit, on t'aime

oh yeaaaaah merci pour vos dooons !!

+ de 50$
Pay what you can

Si t'es extra généreuxse et que tu veux donner plus ;)

Add a donation for Brûlances

$

