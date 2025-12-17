Concert Between Sky and Frost by The Intrepid Chorus

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Regular entry.
Reduced entry. Available for anyone in need. No justification will be required.
Free entry. For children 5 years and under.
Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.
MERCI DE TOUT NOTRE CHOEUR!
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