La Chorale des Intrépides

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Sales closed

Concert Between Sky and Frost by The Intrepid Chorus

1201 Rue de la Visitation

Montréal, QC H2L 2L8, Canada

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General Admission
$25

Regular entry.

Solidarity Rate
$15

Reduced entry. Available for anyone in need. No justification will be required.

Admission 5 years and under
Free

Free entry. For children 5 years and under.


Lot de 3 billets de tirage
$5

Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.


MERCI DE TOUT NOTRE CHOEUR!

Lot de 15 billets de tirage
$20

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