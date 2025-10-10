<h1>CONCERT RELÈVE : ANNE-FRÉDÉRIQUE GAGNON</h1>

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Chaque dollar est une corde en plus qui contribue à l'essor de la relève.
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Devenez un mécène pour la Société de guitare. Un membre de la Société de guitare vous contactera pour discuter des avantages reliés à votre générosité.
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