🩵🩵Soutiens Mathis et gagne des expériences inoubliables !!🩵🩵

Hosted by
About this raffle
$
Voici comment ça fonctionne :
• Billets : 1 $
• Vous pouvez en acheter autant que vous voulez
• 1er prix : valeur approx. 1500 $
• 2e prix : valeur approx. 720$
• Deux tirages
• Fin de la vente : 20 décembre 2025 à midi
• Tirage : 20 décembre en soirée
• Les prix doivent être acceptés tels quels
• Tous les profits iront pour Mathis 💙
• Merci à tous les contributeurs pour les prix offerts 🙏
Merci à tous ceux qui participent, partagent et contribuent — chaque petit geste fait une énorme différence pour Mathis et notre famille 🩵❤️
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!