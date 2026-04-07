Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement

N’attendez pas demain pour sécuriser votre avenir : rejoignez nos experts pour découvrir les clés d’un avenir meilleur pour vous et vos enfants.

Cette conférence vous permettra d’aborder des sujets importants liés à la finance, à l’investissement, à l’immobilier, à la sécurité financière et aux aspects juridiques.

Intervenants :

Woodly Jean – courtier hypothécaire et conseiller en sécurité financière

Cloremice Jean Taylor – A.I.A, administratrice en insolvabilité associée

Jacques Tanis – courtier immobilier résidentiel et commercial

Carmelina Spano – notaire et conseillère juridique

Informations pratiques :

Date : samedi 6 juin 2026

Heure : de 9 h à 17 h

Lieu : 10310 avenue Pelletier, Montréal-Nord, H1H 3R3

Tarifs :

Présentiel : 100 $ Inclut 2 repas

Zoom : 60 $

Opportunité spéciale :

Primes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour encourager l’investissement (conditions s’appliquent).

Information : (514) 609-5816