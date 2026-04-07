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Mission Assemblée Évangélique de Christ

About this event

Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement

10310 avenue Pelletier

Montréal-Nord, H1H 3R3

Présentiel : incluant 2 repas
$100

Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement

N’attendez pas demain pour sécuriser votre avenir : rejoignez nos experts pour découvrir les clés d’un avenir meilleur pour vous et vos enfants.

Cette conférence vous permettra d’aborder des sujets importants liés à la finance, à l’investissement, à l’immobilier, à la sécurité financière et aux aspects juridiques.

Intervenants :

  • Woodly Jean – courtier hypothécaire et conseiller en sécurité financière
  • Cloremice Jean Taylor – A.I.A, administratrice en insolvabilité associée
  • Jacques Tanis – courtier immobilier résidentiel et commercial
  • Carmelina Spano – notaire et conseillère juridique

Informations pratiques :

  • Date : samedi 6 juin 2026
  • Heure : de 9 h à 17 h
  • Lieu : 10310 avenue Pelletier, Montréal-Nord, H1H 3R3

Tarifs :

  • Présentiel : 100 $ Inclut 2 repas
  • Zoom : 60 $

Opportunité spéciale :
Primes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour encourager l’investissement (conditions s’appliquent).

Information : (514) 609-5816

Billet Zoom
$60

Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement

N’attendez pas demain pour sécuriser votre avenir : rejoignez nos experts pour découvrir les clés d’un avenir meilleur pour vous et vos enfants.

Cette conférence vous permettra d’aborder des sujets importants liés à la finance, à l’investissement, à l’immobilier, à la sécurité financière et aux aspects juridiques.

Intervenants :

  • Woodly Jean – courtier hypothécaire et conseiller en sécurité financière
  • Cloremice Jean Taylor – A.I.A, administratrice en insolvabilité associée
  • Jacques Tanis – courtier immobilier résidentiel et commercial
  • Carmelina Spano – notaire et conseillère juridique

Informations pratiques :

  • Date : samedi 6 juin 2026
  • Heure : de 9 h à 17 h
  • Lieu : 10310 avenue Pelletier, Montréal-Nord, H1H 3R3

Tarifs :

  • Présentiel : 100 $ Inclut 2 repas
  • Zoom : 60 $

Opportunité spéciale :
Primes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour encourager l’investissement (conditions s’appliquent).

Information : (514) 609-5816

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