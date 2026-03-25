Conférence L'Autonomisation des Femmes en société

Cet événement réunira la communauté, des dirigeants locaux et des acteurs engagés pour réfléchir ensemble à l'autonomisation des femmes dans la société . À travers cinq thèmes essentiels — le carcéral, l'employabilité, l'entrepreneuriat, la spiritualité et l'immigration — la conférence — la conférence mettra en lumière les défis, les parcours et les leviers d'action qui révèlent une participation citoyenne pleine et entière.

Des kiosques de différentes entreprises seront seront également présents afin de permettre aux participants et participants de découvrir des ressources, des opportunités et des initiatives locales. L'événement se conclura par un débat des chefs réunissant une réunissant une députée et un conseiller municipal, ouvrant un dialogue concret sur les enjeux actuels et les actions à envisager pour renforcer le développement collectif.

Le tout se déroulera dans une ambiance conviviale, agrémentée de petits amuse-bouches offerts sur place. offres sur place.