Conférence SOLA: Femmes Scriptura - Où est Dieu quand tout va mal? (Habakuk)

911 Bd Roland-Therrien

Longueuil, QC J4J 1C2, Canada

General Admission
$125

Enjoy the full program and main activities, including coffee, tea, and Saturday dinner.

Admission au vendredi soir seulement
$35

Ce billet vous offre le plaisir d'assister à la soirée du vendredi, qui comprend un magnifique temps d'adoration, de communion entre sœurs, et deux sessions plénières.

Admission au samedi seulement
$90

Ce billet vous offre le plaisir d'assister à une journée complète de la conférence, qui comprend un magnifique temps d'adoration, de communion entre sœurs, trois sessions plénières, deux sessions d'ateliers, et un délicieux dîner.

Sponsor a Sister in Need
$125

Offer a sister in need our full program and main activities, including coffee, tea, and Saturday dinner.

Vendor Option #1
$150
Includes: (1) 1 registration for the conference (lunch Saturday included) (2) 1 table in exhibitor/vendor hall (3) Optional: provide a give-away that we would bring attention to before the start of a session
Vendor Option #2
$200
Includes: (1) 2 registrations for the conference (lunch Saturday included) (2) Table in exhibitor/vendor hall (3) Showcased post on our social media pages (4) Optional: provide a give-away that we would bring attention to before the start of a session
Vendor Option #3
$300
Includes: (1) 2 registrations for the conference (lunch Saturday included) (2) Table in exhibitor/vendor hall (3) Showcased post on our social media pages (4) Optional: provide a give-away that we would bring attention to before the start of a session (5) A PowerPoint slide that will cycle before & after the main sessions
