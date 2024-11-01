Santa Claus Parade 2024

🎄 Join our Holiday Raffle and Support Colombia per Sudbury! 🎄 We’re thrilled to announce that we now have THREE amazing prizes for our raffle, raising funds to showcase Colombian culture in the Santa Claus Parade on November 23! With your contribution, you’ll help bring the joy and vibrancy of Colombia to the streets of Sudbury, celebrating Latin culture in a special way this holiday season. Raffle Details: 1️⃣ Christmas Basket by Latino Market 🧺 A generous holiday basket packed with Colombian flavors and joy, donated by Latino Market - 170 Hargreaves Ave, Sudbury, ON. Tel: 705-923-6500 2️⃣ Photography Session with @ovphoto_graphy 📸 Win a personalized photo session that can be solo, with a partner, or family. Choose between an outdoor or indoor setting for a 1.5-hour session with no photo limit. Valued at $100! Scheduling will be coordinated with the winner. 3️⃣ "Renew Your Look" Beauty Day with @foxynailzbeautysalon 💅✨ This prize includes a manicure and pedicure, color, wash, and styling (waves optional), plus a revitalizing facial massage. 🎟️ Ticket Price: $10 CAD Get your ticket today and be part of this multicultural celebration! Thank you for supporting us in making our Colombian culture shine in the holiday parade. _____ 🎄 ¡Únete a nuestra Rifa Navideña y Apoya a Colombia per Sudbury! 🎄 ¡Estamos felices de anunciar que ahora tenemos TRES premios increíbles para nuestra rifa, recaudando fondos para llevar la cultura colombiana al Desfile de Santa Claus el 23 de noviembre! Con tu aporte, ayudarás a llenar las calles de Sudbury con la alegría y la vibrante energía de Colombia, celebrando nuestra cultura latina en esta temporada navideña. Detalles de la Rifa: 1️⃣ Ancheta Navideña por Latino Market 🧺 Una poderosa ancheta navideña llena de los sabores y la alegría de Colombia, donada por Latino Market - 170 Hargreaves Ave, Sudbury, ON. Tel: 705-923-6500 2️⃣ Sesión Fotográfica con @ovphoto_graphy 📸 Gana una sesión de fotos personalizada que puede ser individual, en pareja o familiar. Puedes elegir entre exteriores o interiores para una sesión de 1.5 horas sin límite de fotos. ¡Valuada en $100! La fecha y hora se coordinarán con el ganador. 3️⃣ Día de Belleza "Renueva tu Look" con @foxynailzbeautysalon 💅✨ Este premio incluye manicura y pedicura, color, lavado y secado (opcional con ondas), ¡y un masaje facial revitalizante! 🎟️ Precio de la Boleta: $10 CAD ¡Compra tu boleta hoy y sé parte de esta celebración multicultural! Gracias por apoyarnos y ayudar a que nuestra cultura colombiana brille en el desfile navideño.

