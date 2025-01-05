eventClosed

CYD Homework Suppport 3 Months Registration (12 Sessions) - January to March 2025

CYD Center

4989 Sources Boulevard, Pierrefonds, QC, Canada H8Y 3E3

Homework Support for 1 Child - $150 / Child / 3 Months
Homework Support for 2 Children - $140 / Child / 3 Months
Homework Support for 3 Children - $130 / Child / 3 Months
Homework Support for 4 Children - $125 / Child / 3 Months
