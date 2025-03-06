CYD Center
form_archived
CYD Homework Suppport 1 Month Registration (4 Sessions)
CYD Center
4989 Sources Boulevard, Pierrefonds, QC, Canada H8Y 3E3
addExtraDonation
$
Homework Support for 1 Child - $50 / Child / 1 Month
CA$50
Homework Support for 1 Child - $50 per child for 1 month
Homework Support for 1 Child - $50 per child for 1 month
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 2 Children - $40 / Child / 2 Month
CA$40
Homework Support for 2 Children - $40 per child for 1 month
Homework Support for 2 Children - $40 per child for 1 month
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 3 Children - $30 / Child / 1 Month
CA$30
Homework Support for 3 Children - $30 per child for 1 month
Homework Support for 3 Children - $30 per child for 1 month
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 4 Children - $25 / Child /1 Month
CA$25
Homework Support for 4 Children - $25 per child for 1 month
Homework Support for 4 Children - $25 per child for 1 month
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout