form_archived

CYD Homework Suppport 1 Month Registration (4 Sessions)

CYD Center

4989 Sources Boulevard, Pierrefonds, QC, Canada H8Y 3E3

addExtraDonation

$

Homework Support for 1 Child - $50 / Child / 1 Month
CA$50
Homework Support for 1 Child - $50 per child for 1 month
Homework Support for 2 Children - $40 / Child / 2 Month
CA$40
Homework Support for 2 Children - $40 per child for 1 month
Homework Support for 3 Children - $30 / Child / 1 Month
CA$30
Homework Support for 3 Children - $30 per child for 1 month
Homework Support for 4 Children - $25 / Child /1 Month
CA$25
Homework Support for 4 Children - $25 per child for 1 month

common:zeffyTipDisclaimerTicketing